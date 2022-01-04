Вайсфельд: ничего удивительного не произошло, Ротенберг и ранее руководил процессом в СКА

Известный хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд поделился мнением о назначении Романа Ротенберга на должность главного тренера санкт-петербургского СКА.



«На самом деле, ничего удивительного не произошло, потому что формально мы понимали, что Роман Ротенберг и ранее руководил всем процессом в СКА. Какие-то соображения и нюансы, с точки зрения общения с судьями во время матчей или пресс-конференций, наверное, есть. Теперь возрастает и ответственность. Конечно, будет любопытно понаблюдать за работой Ротенберга. Риск, разумеется, присутствует», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



Первый матч под руководством Ротенберга армейцы проведут сегодня, 4 января, с «Куньлунь Ред Стар». Начало встречи — в 17:00 мск.