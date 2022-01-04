Плющев: Ротенберг рулил СКА с начала сезона — назначение главным тренером напрашивалось

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о назначении Романа Ротенберга главным тренером санкт-петербургского СКА.



«Для меня никакой неожиданности. Если судить по тому, что было на капитанском мостике в этом сезоне, то это считалось и напрашивалось. Видимо, в СКА посчитали, что перед плей-офф лучшим, чтобы не было никаких разногласий в период очень сложных игр. То, что было де-факто, стало де-юре.



С начала сезона Роман Борисович рулил на капитанском мостике и руководил командой — это было видно даже невооружённым глазом. Он справлялся с задачами и до этого, поэтому в СКА посчитали, что справится и сейчас», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.