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«Куньлунь РС» — СКА. Платная прямая трансляция
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16:50 Мск
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«Посмешище в олимпийский год». Уткин — о назначении Ротенберга главным тренером СКА

«Посмешище в олимпийский год». Уткин — о назначении Ротенберга главным тренером СКА
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Известный блогер Василий Уткин прокомментировал назначение Романа Ротенберга на должность главного тренера санкт-петербургского СКА.

«Какой же он неуёмный парень. Не, ну это ж надо. Впрочем, у него даже имён целых три. Майкл Оливер Роман Ротенберг — главный тренер СКА. Настолько возмутительно, что даже восхитительно. Посмешище в олимпийский год. Если бы он прямо сегодня возглавил не СКА, а ЦСКА, это не было бы ни возмутительнее, ни восхитительнее», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 62 очка после 44 матчей. Следующую встречу армейцы проведут сегодня, 4 января, в гостях с «Куньлунь Ред Стар». Начало встречи – в 17:00 по московскому времени.

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