Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Куньлунь РС» — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Чувствует в себе силы». Третьяк — о Ротенберге в должности главного тренера СКА

«Чувствует в себе силы». Третьяк — о Ротенберге в должности главного тренера СКА
Комментарии

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поделился мнением о назначении первого вице-президента ФХР Романа Ротенберга на должность главного тренера санкт-петербургского СКА.

«Он уже не первый год в команде, занимается ей очень плотно. Это большая ответственность, но если Ротенберг берётся за неё, значит, чувствует в себе силы. У него хороший штаб, опытный советник Валерий Брагин», — цитирует Третьяка «РИА Новости Спорт».

В настоящий момент СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 62 очка после 44 матчей. Следующую встречу армейцы проведут сегодня, 4 января, в гостях с «Куньлунь Ред Стар». Стартовое вбрасывание произойдёт в 17:00 по московскому времени.

У СКА новый тренер перед плей-офф! Зачем Ротенберг поставил себя на расстрельное место? У СКА новый тренер перед плей-офф! Зачем Ротенберг поставил себя на расстрельное место?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022