«Чувствует в себе силы». Третьяк — о Ротенберге в должности главного тренера СКА
Поделиться
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поделился мнением о назначении первого вице-президента ФХР Романа Ротенберга на должность главного тренера санкт-петербургского СКА.
«Он уже не первый год в команде, занимается ей очень плотно. Это большая ответственность, но если Ротенберг берётся за неё, значит, чувствует в себе силы. У него хороший штаб, опытный советник Валерий Брагин», — цитирует Третьяка «РИА Новости Спорт».
В настоящий момент СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 62 очка после 44 матчей. Следующую встречу армейцы проведут сегодня, 4 января, в гостях с «Куньлунь Ред Стар». Стартовое вбрасывание произойдёт в 17:00 по московскому времени.
Комментарии
- 4 января 2022
-
13:30
-
13:24
-
13:16
-
13:10
-
13:01
-
12:55
-
12:49
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:50
-
11:43
-
11:36
-
11:25
-
11:20
-
11:16
-
11:14
-
10:45
-
10:20
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:00
-
08:53
-
08:30
-
08:19
-
07:47
-
07:06
-
06:22
-
06:05
-
06:02
-
05:54
-
05:49
-
05:43
-
05:42
Партнерский контент