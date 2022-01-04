«Чувствует в себе силы». Третьяк — о Ротенберге в должности главного тренера СКА

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поделился мнением о назначении первого вице-президента ФХР Романа Ротенберга на должность главного тренера санкт-петербургского СКА.



«Он уже не первый год в команде, занимается ей очень плотно. Это большая ответственность, но если Ротенберг берётся за неё, значит, чувствует в себе силы. У него хороший штаб, опытный советник Валерий Брагин», — цитирует Третьяка «РИА Новости Спорт».



В настоящий момент СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 62 очка после 44 матчей. Следующую встречу армейцы проведут сегодня, 4 января, в гостях с «Куньлунь Ред Стар». Стартовое вбрасывание произойдёт в 17:00 по московскому времени.