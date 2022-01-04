Губерниев стихами прокомментировал назначение Ротенберга главным тренером СКА

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на назначение Романа Ротенберга главным тренером санкт-петербургского СКА.
«Мы видим повышение престижа профессии тренера. Теперь мы коллеги с Романом, у меня красный диплом ГЦОЛИФК (Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма. — Прим. «Чемпионата»). С приходом Романа профессия тренера и педагога заиграла новыми красками!
Как писали великие «Да разве сердце позабудет,
Того, кто хочет нам добра,
Того, кто нас выводит в люди,
Кто нас выводит в мастера.
В этом зале Вы нам не читали морали,
Просто место нам всем в Вашем сердце нашлось,
Просто в Ваших глазах мы порою читали
И улыбку, и гнев, и безвыходность слёз», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 4 января 2022
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