Кожевников: Ротенберга назначил совет директоров, а не он сам себя. Значит, что-то знают

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о назначении Романа Ротенберга главным тренером СКА.



«Назначил его совет директоров. Не сам же Ротенберг себя назначил. Значит, они что-то знают. К этому всё давно шло. Ничего сверхъестественного не произошло.



Ротенберг сделал хорошие вещи. Внёс новое в хоккей, вернул «Красную машину». У него много идей, харизмы. Надо замечать хорошее. При нём развивается молодёжь», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Ранее Ротенберг уже управлял в СКА в позиции исполняющего обязанности главного тренера. Это произошло в сезоне-2020/2021, когда Валерий Брагин находился на карантине из-за коронавируса.



СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 62 очка после 44 матчей. Следующую встречу армейцы проведут сегодня, 4 января, в гостях с «Куньлунь Ред Стар». Начало игры – в 17:00 по московскому времени.