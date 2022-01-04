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«Куньлунь РС» — СКА. Платная прямая трансляция
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Кожевников: Ротенберга назначил совет директоров, а не он сам себя. Значит, что-то знают

Кожевников: Ротенберга назначил совет директоров, а не он сам себя. Значит, что-то знают
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о назначении Романа Ротенберга главным тренером СКА.

«Назначил его совет директоров. Не сам же Ротенберг себя назначил. Значит, они что-то знают. К этому всё давно шло. Ничего сверхъестественного не произошло.

Ротенберг сделал хорошие вещи. Внёс новое в хоккей, вернул «Красную машину». У него много идей, харизмы. Надо замечать хорошее. При нём развивается молодёжь», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее Ротенберг уже управлял в СКА в позиции исполняющего обязанности главного тренера. Это произошло в сезоне-2020/2021, когда Валерий Брагин находился на карантине из-за коронавируса.

СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 62 очка после 44 матчей. Следующую встречу армейцы проведут сегодня, 4 января, в гостях с «Куньлунь Ред Стар». Начало игры – в 17:00 по московскому времени.

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