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«Куньлунь РС» — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
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Чего добьётся СКА в первом сезоне под руководством Романа Ротенберга?

Чего добьётся СКА в первом сезоне под руководством Романа Ротенберга?
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Сегодня, 4 января, санкт-петербургский СКА официально объявил о назначении Романа Ротенберга главным тренером клуба.

Также 40-летний функционер является вице-президентом клуба, а также первым вице-президентом Федерации хоккея России и главой штаба сборной России. Бывший наставник СКА Валерий Брагин вошёл в штаб Ротенберга в качестве старшего тренера.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: Чего добьётся СКА в первом сезоне под руководством Романа Ротенберга?

Опрос можно пройти на сайте Quiz.

В настоящий момент СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 62 очка после 44 матчей. В следующем матче армейцы сыграют сегодня, 4 января, в гостях с «Куньлунь Ред Стар». Начало – в 17:00 мск.

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