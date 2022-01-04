Чего добьётся СКА в первом сезоне под руководством Романа Ротенберга?

Сегодня, 4 января, санкт-петербургский СКА официально объявил о назначении Романа Ротенберга главным тренером клуба.



Также 40-летний функционер является вице-президентом клуба, а также первым вице-президентом Федерации хоккея России и главой штаба сборной России. Бывший наставник СКА Валерий Брагин вошёл в штаб Ротенберга в качестве старшего тренера.



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В настоящий момент СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 62 очка после 44 матчей. В следующем матче армейцы сыграют сегодня, 4 января, в гостях с «Куньлунь Ред Стар». Начало – в 17:00 мск.