Чего добьётся СКА в первом сезоне под руководством Романа Ротенберга?
Поделиться
Сегодня, 4 января, санкт-петербургский СКА официально объявил о назначении Романа Ротенберга главным тренером клуба.
Также 40-летний функционер является вице-президентом клуба, а также первым вице-президентом Федерации хоккея России и главой штаба сборной России. Бывший наставник СКА Валерий Брагин вошёл в штаб Ротенберга в качестве старшего тренера.
«Чемпионат» предлагает пройти опрос: Чего добьётся СКА в первом сезоне под руководством Романа Ротенберга?
Опрос можно пройти на сайте Quiz.
В настоящий момент СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 62 очка после 44 матчей. В следующем матче армейцы сыграют сегодня, 4 января, в гостях с «Куньлунь Ред Стар». Начало – в 17:00 мск.
Комментарии
- 4 января 2022
-
13:30
-
13:24
-
13:16
-
13:10
-
13:01
-
12:55
-
12:49
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:50
-
11:43
-
11:36
-
11:25
-
11:20
-
11:16
-
11:14
-
10:45
-
10:20
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:00
-
08:53
-
08:30
-
08:19
-
07:47
-
07:06
-
06:22
-
06:05
-
06:02
-
05:54
-
05:49
-
05:43
-
05:42
Партнерский контент