Крикунов — о назначении Ротенберга: нужно отдать ему должное за такой серьёзный шаг

Бывший главный тренер сборной России, тренер рижского «Динамо» Владимир Крикунов считает, что новый наставник СКА Роман Ротенберг взял на себя огромную ответственность, став главным тренером команды из Санкт-Петербурга.



«Роман Ротенберг некоторое время назад закончил Высшую школу тренеров, и вполне можно было предположить, что рано или поздно он возглавит команду, тем более во всех играх этого сезона он находится на скамейке. Быть главным тренером, значит, отвечать за результат.



И тут нужно отдать должное Роману, который пошёл на такой серьёзный шаг. Теперь у него будет ещё больше забот и хлопот. Добро пожаловать в наш тренерский цех», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Торишным.