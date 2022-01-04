Крикунов — о назначении Ротенберга: нужно отдать ему должное за такой серьёзный шаг
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Бывший главный тренер сборной России, тренер рижского «Динамо» Владимир Крикунов считает, что новый наставник СКА Роман Ротенберг взял на себя огромную ответственность, став главным тренером команды из Санкт-Петербурга.
«Роман Ротенберг некоторое время назад закончил Высшую школу тренеров, и вполне можно было предположить, что рано или поздно он возглавит команду, тем более во всех играх этого сезона он находится на скамейке. Быть главным тренером, значит, отвечать за результат.
И тут нужно отдать должное Роману, который пошёл на такой серьёзный шаг. Теперь у него будет ещё больше забот и хлопот. Добро пожаловать в наш тренерский цех», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Торишным.
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