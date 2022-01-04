Юдин: Ротенберг принимает все ключевые решения, его назначение – логично

Заслуженный мастер спорта, экс-защитник СКА и сборной России, ныне тренер Александр Юдин прокомментировал назначение Романа Ротенберга на должность главного тренера СКА.
«Это понятное и логичное решение клуба, и Романа Борисовича. Мне и всем, кто следит за СКА, ясно, что уже давно все ключевые решения в штабе принимает Ротенберг, при всём уважении к Брагину и его опыту. Даже по трансляции видно, кто как ведёт себя на лавке во время матчей, как реагирует на изменения в игре, как руководит игрой.
Думаю, содержательно изменения будут небольшие, всё же управление командой и на тренировках, и на матчах – это общая работа, где роли чётко распределены, и теперь всё честно – главным назначен тот, кто им и является в последнее время. Ну а опыта Роману Борисовичу должно хватить, всё-таки он с 2014 года активно участвовал в работе штаба, успел поработать со многими тренерами», — сказал Юдин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Торишным.
- 4 января 2022
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