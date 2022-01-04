«Он почувствовал, что может быть главным тренером». Билялетдинов — о назначении Ротенберга

Бывший главный тренер «Динамо», «Ак Барса» и сборной России Зинэтула Билялетдинов поделился мнением о назначении Романа Ротенберга на должность главного тренера санкт-петербургского СКА.
«Честно говоря, он уже давно руководит командой, долгое время является генеральным менеджером. Он уже не первый год стоит на лавке с игроками. Я думаю, что он почувствовал, что может быть главным тренером. Насколько я знаю, у него есть тренерское образование, поэтому будем смотреть, а сейчас пожелаем ему удачи», — цитирует Билялетдинова ТАСС.
СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 62 очка после 44 матчей. Следующую встречу армейцы проведут сегодня, 4 января, в гостях с «Куньлунь Ред Стар». Начало игры – в 17:00 по московскому времени.
- 4 января 2022
-
15:46
-
15:30
-
15:15
-
15:04
-
14:54
-
14:44
-
14:23
-
13:46
-
13:30
-
13:24
-
13:16
-
13:10
-
13:01
-
12:55
-
12:49
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:50
-
11:43
-
11:36
-
11:25
-
11:20
-
11:16
-
11:14
-
10:45
-
10:20
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:00
-
08:53
-
08:30
-
08:19
-
07:47