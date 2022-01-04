Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Куньлунь РС» — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Он почувствовал, что может быть главным тренером». Билялетдинов — о назначении Ротенберга

«Он почувствовал, что может быть главным тренером». Билялетдинов — о назначении Ротенберга
Комментарии

Бывший главный тренер «Динамо», «Ак Барса» и сборной России Зинэтула Билялетдинов поделился мнением о назначении Романа Ротенберга на должность главного тренера санкт-петербургского СКА.

«Честно говоря, он уже давно руководит командой, долгое время является генеральным менеджером. Он уже не первый год стоит на лавке с игроками. Я думаю, что он почувствовал, что может быть главным тренером. Насколько я знаю, у него есть тренерское образование, поэтому будем смотреть, а сейчас пожелаем ему удачи», — цитирует Билялетдинова ТАСС.

СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 62 очка после 44 матчей. Следующую встречу армейцы проведут сегодня, 4 января, в гостях с «Куньлунь Ред Стар». Начало игры – в 17:00 по московскому времени.

Легальное самодурство. У Ротенберга есть диплом тренера, но его назначение в СКА — фарс Легальное самодурство. У Ротенберга есть диплом тренера, но его назначение в СКА — фарс
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022