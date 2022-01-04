«Он почувствовал, что может быть главным тренером». Билялетдинов — о назначении Ротенберга

Бывший главный тренер «Динамо», «Ак Барса» и сборной России Зинэтула Билялетдинов поделился мнением о назначении Романа Ротенберга на должность главного тренера санкт-петербургского СКА.



«Честно говоря, он уже давно руководит командой, долгое время является генеральным менеджером. Он уже не первый год стоит на лавке с игроками. Я думаю, что он почувствовал, что может быть главным тренером. Насколько я знаю, у него есть тренерское образование, поэтому будем смотреть, а сейчас пожелаем ему удачи», — цитирует Билялетдинова ТАСС.



СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 62 очка после 44 матчей. Следующую встречу армейцы проведут сегодня, 4 января, в гостях с «Куньлунь Ред Стар». Начало игры – в 17:00 по московскому времени.