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«Куньлунь РС» — СКА. Платная прямая трансляция
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Борис Ротенберг прокомментировал назначение сына на должность главного тренера СКА

Борис Ротенберг прокомментировал назначение сына на должность главного тренера СКА
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Президент футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал назначение своего сына Романа Ротенберга на пост главного тренера санкт-петербургского СКА.

«Это его выбор и ответственность. Он сделал свой выбор. Роман вырос в тренерской семье. Поэтому я думаю, что у него должно получиться», — приводит слова Ротенберга «Спорт-экспресс».

Роман Ротенберг с 2011 года занимает менеджерские должности в армейском клубе, а с прошлого сезона стал находиться на скамейке команды. Ранее Ротенберг уже управлял в СКА в позиции исполняющего обязанности главного тренера. Это произошло в сезоне-2020/2021, когда Валерий Брагин находился на карантине из-за коронавируса.

СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 62 очка после 44 матчей. Первую встречу под руководством Ротенберга армейцы проведут сегодня, 4 января, в гостях с «Куньлунь Ред Стар». Начало игры – в 17:00 по московскому времени.

Легальное самодурство. У Ротенберга есть диплом тренера, но его назначение в СКА — фарс Легальное самодурство. У Ротенберга есть диплом тренера, но его назначение в СКА — фарс
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