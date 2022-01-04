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Диц: моя адаптация в ЦСКА — просто топ-уровень. Напоминает то, когда впервые играл в НХЛ

Диц: моя адаптация в ЦСКА — просто топ-уровень. Напоминает то, когда впервые играл в НХЛ
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Новичок ЦСКА Даррен Диц рассказал, как проходит адаптация в армейском клубе.

«Хочу поблагодарить ребят — в первую очередь за то, как они меня приняли, чтобы я сразу чувствовал себя комфортно в составе. Это для меня очень приятно и важно. Здесь я увидел, как хорошо организованы все процессы. Это заметно с первого дня пребывания в команде. То, как проходила моя адаптация в новом клубе, — просто топ-уровень. Мне это напоминает то время, когда я впервые играл в НХЛ. Такое же ощущение и от ЦСКА.

Помогает ли быстрее адаптироваться в команде соотечественник Джон Гилмор? Да, конечно. В первый день, когда я прилетел в Москву, Джон играл за сборную Канады. Нам удалось встретиться во время ужина. Он немного рассказал мне о команде, какие-то вещи о Москве, где надо жить. Всё это приятно, конечно. До этого мы не были знакомы, но он проявил ко мне внимание.

Знал ли кого-то из армейцев до перехода? За несколько недель до того, как появилась официальная информация и ходили слухи о моём переходе, ребята писали, что они надеются, что это правда, и хотели бы, чтобы я перешёл. Мне приятно, что ребята хотят меня видеть в составе и думают, что я могу помочь команде», — приводит слова Дица официальный сайт ЦСКА.

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