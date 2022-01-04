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Гендиректор «Салавата» высказался о ситуации с заболевшими перед выездом в Финляндию

Гендиректор «Салавата» высказался о ситуации с заболевшими перед выездом в Финляндию
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал о ситуации с коронавирусом в клубе.

«В рамках подготовки к выезду в Хельсинки, а также учитывая ситуацию с «Автомобилистом», с которым мы играли последний матч в 2021 году, решили выборочно сделать экспресс-тесты на коронавирус. Выявили три положительных результата. Один был выявлен вчера и два сегодня. Завтра команда сделает официальные ПЦР-тесты, будем ждать результатов. Пока не будут готовы результаты этих тестов, хоккеисты с предварительно подтвержденным коронавирусом завтра играть не будут.

Ситуация меняется очень быстро. Буквально две минуты назад нам пришел результат ПЦР-теста хоккеиста, который вчера сдавал положительный экспресс-тест. По данным ПЦР-теста, результат отрицательный. Посмотрим, что будет завтра.

Учитывая ситуацию в Финляндии, готовим ли дополнительную обойму игроков? Да, мы готовимся к тому, чтобы произвести замены. Выясняем, у кого из хоккеистов «Тороса» есть Шенгенская виза. Пока таких только трое. Эти ребята будут завтра сдавать тесты на антитела и ПЦР. Мы готовимся к разному развитию событий, в том числе на всякий случай и к техническому поражению», — приводит слова Баширова «Горобзор.ру».

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