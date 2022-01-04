КХЛ отменила два матча «Автомобилиста». У команды 17 игроков с положительными ПЦР-тестами

КХЛ на официальном сайте сообщила о переносе двух матчей с участием «Автомобилиста».
«По состоянию на 4 января 2022 года количество хоккеистов «Автомобилиста», находящихся в списке травмированных по причине положительных результатов ПЦР-тестирования на COVID-19, составило 17 человек. У большинства из них болезнь протекает бессимптомно.
В связи с этим лига приняла решение не проводить матчи «Авангард» — «Автомобилист» и «Динамо» (Рига) — «Автомобилист», запланированные на 5 и 7 января соответственно.
Решение о возможности провести указанные матчи в более поздний срок будет принято дополнительно.
8 января «Автомобилисту» предстоит пройти тестирование, по результатам которого будет принято решение о проведении последующих матчей с участием команды», — говорится в сообщении.
Ранее отмечалось, что 16 хоккеистов «Автомобилиста» находятся в списке травмированных.
Вчера, 3 января, КХЛ сообщала, что в списке заболевших коронавирусом находятся 15 человек из четырёх клубов. Сегодня, 4 января, стало известно о трёх случаях заболевания в «Салавате Юлаеве».
«Автомобилист» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 40 очков после 44 матчей. Последний матч клуба с «Йокеритом» (3 января) был отменён.
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