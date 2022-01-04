Форвард «Автомобилиста» и сборной Канады Спунер отказался от участия в Олимпиаде 2022 года

Нападающий «Автомобилиста» и сборной Канады Райан Спунер отказался от участия в Олимпийских играх 2022 года, сообщает журналист TSN Стив Ллойд на своей странице в «Твиттере».

В текущем сезоне 29-летний нападающий принял участие в 44 встречах регулярного чемпионата КХЛ, набрав 31 (11+20) очко при показателе полезности «0».

В мае 2021 года Спунер заключил одностороннее соглашение на один год с «Автомобилистом».



До 2019 года хоккеист выступал в Национальной хоккейной лиге, где успел поиграть в составе таких команд, как «Бостон», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Эдмонтон» и «Ванкувер Кэнакс». В 2019 году Спунер перебрался в Европу, где сначала выступал за швейцарский «Лугано», а затем заключил контракт с минским «Динамо». Дебют в КХЛ у Спунера получился удачным. В первом же сезоне канадец стал лучшим бомбардиром минчан, набрав 37 (10+27) очков в 43 встречах.



В сезоне-2020/2021 Супнер набрал 39 (6+33) очков в 36 матчах в составе минчан. В списке лучших бомбардиров клуба он занял второе место, уступив только партнёру по звену — Шейну Принсу.