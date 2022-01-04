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СКА в первом матче под руководством Р. Ротенберга одержал крупную победу над «Куньлунем»

СКА в первом матче под руководством Р. Ротенберга одержал крупную победу над «Куньлунем»
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ СКА обыграл «Куньлунь Ред Стар». Встреча проходила на стадионе «Арена-Мытищи» в Мытищах и завершилась со счётом 5:1 (3:0, 0:1, 2:0) в пользу подопечных Романа Ротенберга. Этот матч стал первым для СКА под руководством нового наставника.

КХЛ - регулярный чемпионат
04 января 2022, вторник. 17:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
1 : 5
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Комаров (Кузьменко, Гусев) – 07:10' (5x4)   0:2 Галимов (Моисеев) – 08:03' (5x5)   0:3 Робинсон (Галимов, Тимкин) – 14:05' (5x5)   1:3 Рич (Вонг, Спроул) – 34:58' (5x4)   1:4 Комаров (Кузьменко, Бурдасов) – 49:03' (5x5)   1:5 Бурдасов (Лехтонен, Гусев) – 54:20' (5x4)

На 8-й минуте встречи Леонид Комаров, реализовав численное большинство, вывел СКА вперёд. Через 53 секунды Эмиль Галимов с передачи Данилы Моисеева увеличил преимущество гостей. На 15-й минуте Мэт Робинсон забросил третью шайбу в ворота китайской команды. На 35-й минуте Алекс Рич отыграл один гол. В середине третьего периода Леонид Комаров оформил дубль. На 55-й минуте Антон Бурдасов забил пятый гол СКА во встрече.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 7 января сыграет в Санкт-Петербурге с нижегородским «Торпедо». «Куньлунь» 6 января встретится в Мытищах с «Северсталью».

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