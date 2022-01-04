СКА в первом матче под руководством Р. Ротенберга одержал крупную победу над «Куньлунем»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ СКА обыграл «Куньлунь Ред Стар». Встреча проходила на стадионе «Арена-Мытищи» в Мытищах и завершилась со счётом 5:1 (3:0, 0:1, 2:0) в пользу подопечных Романа Ротенберга. Этот матч стал первым для СКА под руководством нового наставника.
На 8-й минуте встречи Леонид Комаров, реализовав численное большинство, вывел СКА вперёд. Через 53 секунды Эмиль Галимов с передачи Данилы Моисеева увеличил преимущество гостей. На 15-й минуте Мэт Робинсон забросил третью шайбу в ворота китайской команды. На 35-й минуте Алекс Рич отыграл один гол. В середине третьего периода Леонид Комаров оформил дубль. На 55-й минуте Антон Бурдасов забил пятый гол СКА во встрече.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 7 января сыграет в Санкт-Петербурге с нижегородским «Торпедо». «Куньлунь» 6 января встретится в Мытищах с «Северсталью».
- 4 января 2022
-
20:02
-
19:20
-
19:14
-
19:00
-
18:54
-
18:37
-
18:11
-
17:41
-
17:12
-
17:06
-
16:42
-
16:09
-
15:46
-
15:30
-
15:15
-
15:04
-
14:54
-
14:44
-
14:23
-
13:46
-
13:30
-
13:24
-
13:16
-
13:10
-
13:01
-
12:55
-
12:49
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:50
-
11:43
-
11:36
-
11:25
-
11:20