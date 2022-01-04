СКА в первом матче под руководством Р. Ротенберга одержал крупную победу над «Куньлунем»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ СКА обыграл «Куньлунь Ред Стар». Встреча проходила на стадионе «Арена-Мытищи» в Мытищах и завершилась со счётом 5:1 (3:0, 0:1, 2:0) в пользу подопечных Романа Ротенберга. Этот матч стал первым для СКА под руководством нового наставника.

На 8-й минуте встречи Леонид Комаров, реализовав численное большинство, вывел СКА вперёд. Через 53 секунды Эмиль Галимов с передачи Данилы Моисеева увеличил преимущество гостей. На 15-й минуте Мэт Робинсон забросил третью шайбу в ворота китайской команды. На 35-й минуте Алекс Рич отыграл один гол. В середине третьего периода Леонид Комаров оформил дубль. На 55-й минуте Антон Бурдасов забил пятый гол СКА во встрече.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 7 января сыграет в Санкт-Петербурге с нижегородским «Торпедо». «Куньлунь» 6 января встретится в Мытищах с «Северсталью».