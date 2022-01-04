Р. Ротенберг объяснил, зачем решил стать главным тренером при успехах в менеджменте

Новый главный тренер СКА Роман Ротенберг после первого матча, который провёл с «Куньлунем» (5:1), в новой должности поделился мыслями о новой должности.

«Подозревал ли я, что буду главным тренером? Не ко мне вопрос. Мы работали на лавке с первого дня сборов в Новогорске, весь год, это можно было предположить. Буду ли я с командой, решится ближе к Олимпиаде. Если не будет Кубка или финала, то меня сделают крайним? Надо идти шаг за шагом, у СКА всегда задача побеждать. Мы выиграли два кубка, я в качестве менеджера их выигрывал, было шесть финалов конференции подряд. Всегда стараемся побеждать в каждом матче, будем идти шаг за шагом.



Зачем надо было становиться главным тренером при успехах в менеджменте? Надо было усиливать работу по всем участкам, улучшать эффективность. Это коллективное решение, внутри команды мы это обсуждали, говорили с ребятами. Мы посчитали, что так будем сильнее. У нас сильный тренерский штаб, где каждый выполняет свою роль, каждый компонент у нас на максимуме. Игра покажет.



Войдёт ли Знарок в штаб СКА? Мы ничего не исключаем, прямо сейчас у нас в штабе все на своих местах. По каждому компоненту — большинство, игра «пять на пять» — мы являемся лидерами. Но мы должны улучшать каждый компонент. Каждая тренировка приносит пищу для размышлений, мы не можем останавливаться на достигнутом, для нас всё только начинается.



Самонов полностью заслужил своё время своей работой и игрой. У него лишь второй матч за последнее время? Исторически у СКА всегда было два сильных вратаря, мы могли их чередовать — когда были Коскинен, Шестёркин, выиграли два кубка. Мы верим в каждого игрока, вратаря, каждого человека в клубе», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.