Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Амур» — «Ак Барс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
09:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Р. Ротенберг заявил, что Моуринью работал переводчиком у Фергюсона, назвав его Йозе Марино

Р. Ротенберг заявил, что Моуринью работал переводчиком у Фергюсона, назвав его Йозе Марино
Комментарии

Новый главный тренер СКА Роман Ротенберг после первого матча, который провёл с «Куньлунем» (5:1), сравнил себя с Жозе Моуринью, неправильно назвав его имя и спутав тренера, с которым португалец начинал свою работу.

«Зачем мне надо было главным тренером? Йозе Марино начинал переводчиком у Алекса Фергюсона (имеется в виду известный португальский футбольный наставник Жозе Моуринью. Однако он был переводчиком у другого британского тренера, Бобби Робсона. — Прим. «Чемпионата»). Он впитал в себя все его методики и стал очень успешным тренером. Таких тренеров в истории очень много. Это моя жизнь, это даёт мне возможность развиваться. Мечта — быть в хоккее, работать в хоккее, работать с ребятами, развивать их. Лучше всего, когда мы видим результат, когда игрок развивается. Мы стараемся передать весь опыт, который у нас есть. Такие примеры есть и в футболе, и в баскетболе, и в других видах спорта. Наша работа — помочь ребятам победить, и в следующем матче мы будем делать всё, чтобы снова помочь им победить, это наша работа.

Почему только сейчас стал главным тренером? Ну так сложилось. Для того, чтобы уметь работать с командой, надо хотя бы десять лет учиться, учиться, учиться, каждый нюанс отрабатывать. Есть учителя, с которыми мне посчастливилось поработать. Сейчас настало время, когда можно помочь команде и проявить свои навыки. Главное — результат, нужен счёт на табло. С каждым днём будем стараться выглядеть всё лучше и лучше», — сказал Ротенберг на пресс-конференции.

Новость по теме
Роман Ротенберг прокомментировал своё назначение на пост главного тренера СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022