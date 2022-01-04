Р. Ротенберг заявил, что Моуринью работал переводчиком у Фергюсона, назвав его Йозе Марино

Новый главный тренер СКА Роман Ротенберг после первого матча, который провёл с «Куньлунем» (5:1), сравнил себя с Жозе Моуринью, неправильно назвав его имя и спутав тренера, с которым португалец начинал свою работу.
«Зачем мне надо было главным тренером? Йозе Марино начинал переводчиком у Алекса Фергюсона (имеется в виду известный португальский футбольный наставник Жозе Моуринью. Однако он был переводчиком у другого британского тренера, Бобби Робсона. — Прим. «Чемпионата»). Он впитал в себя все его методики и стал очень успешным тренером. Таких тренеров в истории очень много. Это моя жизнь, это даёт мне возможность развиваться. Мечта — быть в хоккее, работать в хоккее, работать с ребятами, развивать их. Лучше всего, когда мы видим результат, когда игрок развивается. Мы стараемся передать весь опыт, который у нас есть. Такие примеры есть и в футболе, и в баскетболе, и в других видах спорта. Наша работа — помочь ребятам победить, и в следующем матче мы будем делать всё, чтобы снова помочь им победить, это наша работа.
Почему только сейчас стал главным тренером? Ну так сложилось. Для того, чтобы уметь работать с командой, надо хотя бы десять лет учиться, учиться, учиться, каждый нюанс отрабатывать. Есть учителя, с которыми мне посчастливилось поработать. Сейчас настало время, когда можно помочь команде и проявить свои навыки. Главное — результат, нужен счёт на табло. С каждым днём будем стараться выглядеть всё лучше и лучше», — сказал Ротенберг на пресс-конференции.
- 4 января 2022
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