Романа Ротенберга признали MVP матча с «Куньлунем» в составе СКА. Ему подарили шлем

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ СКА обыграл «Куньлунь Ред Стар». Встреча проходила на стадионе «Арена-Мытищи» в Мытищах и завершилась со счётом 5:1 (3:0, 0:1, 2:0) в пользу подопечных Романа Ротенберга. Этот матч стал первым для СКА под руководством нового наставника.

Как отмечается на официальной странице команды из Санкт-Петербурга в «Твиттере», Ротенберг был признан MVP встречи в составе СКА. В раздевалке нового главного тренера поздравили, вручив ему шлем.

Ранее стало известно, что Роман Ротенберг станет главным тренером СКА. Он с 2011 года занимает менеджерские должности в армейском клубе, а с прошлого сезона стал находиться на скамейке команды. Ранее Ротенберг уже управлял в СКА в качестве исполняющего обязанности главного тренера. Это произошло в сезоне-2020/2021, когда Валерий Брагин находился на карантине из-за коронавируса.