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«Я должен победить Джино». Летанг шуткой отреагировал на слова Малкина о сроке карьеры

«Я должен победить Джино». Летанг шуткой отреагировал на слова Малкина о сроке карьеры
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Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг ответил на вопрос, сколько ещё лет хотел бы играть.

34-летний игрок обороны заявил, что хотел бы продолжать карьеру ещё пять лет. Такой шуткой он отреагировал на слова российского одноклубника Евгения Малкина, который ранее заявил, что хочет играть ещё 3-4 года.

«Я должен победить Джино», – цитирует Летанга журналист Майк ДеФабо в «Твиттере».

Напомним, ранее Малкин провёл первую тренировку с полным контактом. 4 июня он перенёс операцию на колене и с тех пор восстанавливается. Перед стартом сезона хоккеист был помещён в долгосрочный список травмированных. Пока он не провёл ни одной встречи в текущем сезоне.

После 30 матчей в текущем сезоне «Питтсбург» занимает седьмую строчку в таблице Восточной конференции, набрав 39 баллов. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.

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