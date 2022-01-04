Ковалёв — об 1:5 со СКА: на фоне таких матчей «Куньлуня» готовимся к Олимпиаде-2022

Исполняющий обязанности главного тренера «Куньлунь Ред Стар» Алексей Ковалёв прокомментировал итоги встречи регулярного чемпионата КХЛ со СКА (1:5).
«Что сказать, соперник — сильная команда, хорошо двигается. Конечно, у них больше мастерства, чем у нас. В данный момент мы отталкиваемся от матчей против сильных соперников, на фоне этого готовимся к Олимпиаде, нарабатываем системные ходы, которые, как мы надеемся, помогут команде. Мы знаем, на что мы способны — пытались держать счёт, давать сопернику меньше пространства. Айван Занатта не очень хорошо себя чувствует, решили, что он пропустит эту встречу», — приводит слова Ковалёва официальный сайт КХЛ.
Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ СКА обыграл «Куньлунь Ред Стар». Встреча проходила на стадионе «Арена-Мытищи» в Мытищах и завершилась со счётом 5:1 (3:0, 0:1, 2:0) в пользу подопечных Романа Ротенберга.
- 4 января 2022
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