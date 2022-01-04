Шарангович попал в COVID-протокол, у защитника «Нью-Джерси» Хэмилтона перелом челюсти

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз», белорус Егор Шарангович попал в COVID-протокол, сообщается на официальном сайте «дьяволов». В протокол также добавлен чешский форвард Павел Заха.
Кроме того, у защитника Даги Хэмилтона перелом челюсти, его ожидает операция. Голкипер Джонатан Бернье, получивший травму, успешно перенёс операцию и выбыл до конца сезона. Капитан «Дэвилз» Нико Хишир пропустит матч с «Бостон Брюинз», который должен состояться в ночь с 4 на 5 января, из-за повреждения нижней части тела.
Напомним, для Шаранговича этот сезон является вторым в карьере в НХЛ. В прошлом сезоне нападающий провёл 54 матча за «Дэвилз» в регулярном чемпионате, в которых сумел набрать 30 очков: забросил 16 шайб и отдал 14 результативных передач.
В текущем сезоне Шарангович провёл 30 матчей и набрал в них 14 очков: забросил семь шайб и отдал семь результативных передач.
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