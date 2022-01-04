Российский вратарь «Коламбуса» Тарасов выбыл на неопределённый срок из-за травмы

«Коламбус Блю Джекетс» добавил российского голкипера Даниила Тарасова в список травмированных, сообщает североамериканский журналист Брайан Хеджер на своей странице в «Твиттере».
Отмечается, что вратарь «выбыл на неопределённый срок» из-за травмы нижней части тела, которую он получил в матче с «Каролиной Харрикейнз». Встречу в старте начинал российский голкипер Даниил Тарасов, однако он не вышел на лёд после второго периода, получив травму. В этом матче вратарь за 40 минут пропустил лишь две шайбы и отразив 31 из 33 бросков. Заменивший его Элвис Мерзликин за третий период «получил» в свои ворота пять голов.
Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» обыграла «Коламбус Блю Джекетс». Встреча проходила на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе и завершилась со счётом 7:4 (0:3, 2:1, 5:0) в пользу подопечных Рода Бриндамора.
- 4 января 2022
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