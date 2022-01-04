Экман — про Олимпиаду: кто такой Рённберг, чтобы решать за игроков, о чём они мечтают?

Бывший нападающий «Химика» и СКА Нильс Экман, ныне работающий экспертом телеканала SVT, обрушился с критикой на главного тренера «Фрёлунды» Роджера Рённберга, который заявил, что сделает всё возможное, чтобы помешать игрокам его команды поехать на Олимпиаду.



«Всё это печально. Кто такой Роджер Рённберг, чтобы решать за игроков, о чём они мечтают? Думаю, что Роджер должен извиниться перед игроками за своё заявление. Я могу понять ситуацию, когда мечты и желания отдельного человека идут вразрез с тем, за что выступает национальная ассоциация, но здесь дело не в этом. Высказывания Рённберга ошибочны. Игрокам должно быть позволено играть на олимпийском турнире, и вы должны поддержать тех хоккеистов, которые мечтают об участии в Олимпийских играх», — приводятся слова Экмана на сайте SVT.Se.