Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Нефтехимик». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

НХЛ внесла изменения в расписание, отложив ещё два матча

НХЛ внесла изменения в расписание, отложив ещё два матча
Комментарии

Пресс-служба НХЛ в «Твиттере» объявила о пяти изменениях в расписании в связи с изменением ситуации с заболевшими коронавирусом в клубах лиги.

Так, были отложены ещё два матча – в запланированную дату не сыграют «Коламбус Джекетс» с «Нью-Йорк Айлендерс» и «Детройт Ред Уингз» — «Филадельфия Флайерз», которые должны были состояться по расписанию 18 января. Новые даты игр будут определены позднее.

Календарь НХЛ сезона-2021/2022.

В свою очередь, 18 января «Филадельфия Флайерз» проведёт матч с «Нью-Йорк Айлендерс», которая была отменена 30 ноября.

Также, встреча «Нью-Йорк Айлендерс» — «Торонто Мэйпл Лифс» перенесена с 22 января на 17 апреля, а 22 января пройдёт матч между этими же командами, но в Торонто. Команды обменялись датами проведения домашних встреч.

Новость по теме
Гэри Беттмэн пытается перенести хоккейный турнир на летние Олимпийские игры
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022