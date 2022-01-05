НХЛ внесла изменения в расписание, отложив ещё два матча

Пресс-служба НХЛ в «Твиттере» объявила о пяти изменениях в расписании в связи с изменением ситуации с заболевшими коронавирусом в клубах лиги.

Так, были отложены ещё два матча – в запланированную дату не сыграют «Коламбус Джекетс» с «Нью-Йорк Айлендерс» и «Детройт Ред Уингз» — «Филадельфия Флайерз», которые должны были состояться по расписанию 18 января. Новые даты игр будут определены позднее.

В свою очередь, 18 января «Филадельфия Флайерз» проведёт матч с «Нью-Йорк Айлендерс», которая была отменена 30 ноября.

Также, встреча «Нью-Йорк Айлендерс» — «Торонто Мэйпл Лифс» перенесена с 22 января на 17 апреля, а 22 января пройдёт матч между этими же командами, но в Торонто. Команды обменялись датами проведения домашних встреч.