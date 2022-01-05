Евгений Свечников открыл счёт в матче «Аризона» — «Виннипег»

В Глендейле (США) на стадионе «Хила Ривер-Арена» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Аризона Койотс» принимает «Виннипег Джетс».



На момент написания новости идёт первый период, в счёте ведут гости – 1:0.



Ближе к концу первого периода отличился российский форвард «Виннипега» Евгений Свечников, поразивший ворота канадца Скотта Уэджвуда. Ему удалось вывести свою команду вперёд, открыв счёт в матче. Ассистировали ему Джош Моррисси и Кристиан Весалайнен.



В нынешнем сезоне НХЛ у Свечникова 29 сыгранных матчей, 3 заброшенные шайбы и 6 голевых передач. Всего в НХЛ у российского нападающего 70 проведённых игр, 8 голов и 13 передач на гол партнёрам. Коэффициент полезности – «-2».

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