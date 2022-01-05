Обладатель «Ришар Трофи»-2020 Пастрняк забросил впервые за 10 матчей

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Нью-Джерси Девилз». Хозяева победили со счётом 5:3.

Обладатель «Ришар Трофи»-2020 Дэвид Пастрняк, выступающий за «Бостон», в прошедшей встрече забил впервые за 10 матчей. На 55-й минуте матча Пастрняк забросил четвёртую шайбу своей команды. Этот гол стал для него девятым в сезоне, также на счету чеха 13 голевых передач.

Последний раз Дэвид Пастрняк забивал 1 декабря в игре с «Детройт Ред Уингз», завершившейся поражением «Бостона» со счётом 1:2.

«Бостон Брюинз» занимает восьмое место в Восточной Конференции, 7 января команда примет «Миннесоту Уайлд».