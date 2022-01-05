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Обладатель «Ришар Трофи»-2020 Пастрняк забросил впервые за 10 матчей

Обладатель «Ришар Трофи»-2020 Пастрняк забросил впервые за 10 матчей
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Нью-Джерси Девилз». Хозяева победили со счётом 5:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2022, среда. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
5 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Лазар – 02:53' (5x5)   1:1 Бастиан – 20:57' (5x5)   2:1 Стеен (Фолиньо, Форборт) – 21:17' (5x5)   2:2 Татар (Хьюз, Братт) – 23:05' (5x5)   3:2 Фредерик (Лазар) – 29:42' (5x5)   3:3 Сиверсон (Маклауд) – 47:36' (5x5)   4:3 Пастрняк (Холл, Хаула) – 54:11' (5x5)   5:3 Карло (Носек) – 59:37' (5x5)

Обладатель «Ришар Трофи»-2020 Дэвид Пастрняк, выступающий за «Бостон», в прошедшей встрече забил впервые за 10 матчей. На 55-й минуте матча Пастрняк забросил четвёртую шайбу своей команды. Этот гол стал для него девятым в сезоне, также на счету чеха 13 голевых передач.

Последний раз Дэвид Пастрняк забивал 1 декабря в игре с «Детройт Ред Уингз», завершившейся поражением «Бостона» со счётом 1:2.

«Бостон Брюинз» занимает восьмое место в Восточной Конференции, 7 января команда примет «Миннесоту Уайлд».

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