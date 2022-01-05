Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Витязь» — «Динамо Мн». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гол Барабанова не помог «Сан-Хосе» победить «Детройт»

Гол Барабанова не помог «Сан-Хосе» победить «Детройт»
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча прошла в Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:2.

В составе победителей забивали Тайлер Бертуцци (дубль), Пиус Зутер (дважды), Дилан Ларкин и Робби Фаббри. У гостей заброшенными шайбами отметились россиянин Александр Барабанов и Джаспер Уэзерби. Владислав Наместников очков не набрал.

В нынешнем сезоне НХЛ у Барабанова 29 сыгранных матчей, 6 заброшенных шайб и 13 голевых передач.

Всего в НХЛ у российского нападающего 51 проведённая встреча, 9 голов и 18 пасов на гол партнёрам. Коэффициент полезности у Барабанова – «-3».

НХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2022, среда. 03:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
6 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Бертуцци (Линдстрём, Ларкин) – 13:02' (5x5)   2:0 Зутер – 22:04' (4x5)   3:0 Бертуцци (Рауни, Зайдер) – 22:41' (4x5)   3:1 Уэзерби (Бёрнс, Вьель) – 24:03' (5x5)   4:1 Зутер (Расмуссен, Ледди) – 29:32' (5x5)   4:2 Барабанов (Гертл, Майер) – 41:40' (5x5)   5:2 Ларкин (Рэймонд, Линдстрём) – 43:51' (5x5)   6:2 Фаббри – 45:01' (5x5)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022