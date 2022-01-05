Гол Барабанова не помог «Сан-Хосе» победить «Детройт»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча прошла в Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:2.



В составе победителей забивали Тайлер Бертуцци (дубль), Пиус Зутер (дважды), Дилан Ларкин и Робби Фаббри. У гостей заброшенными шайбами отметились россиянин Александр Барабанов и Джаспер Уэзерби. Владислав Наместников очков не набрал.



В нынешнем сезоне НХЛ у Барабанова 29 сыгранных матчей, 6 заброшенных шайб и 13 голевых передач.



Всего в НХЛ у российского нападающего 51 проведённая встреча, 9 голов и 18 пасов на гол партнёрам. Коэффициент полезности у Барабанова – «-3».