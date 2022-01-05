Сергей Бобровский стал третьей звездой матча «Флорида» – «Калгари»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Калгари Флэймз». Встреча прошла в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:2.



Российский голкипер Сергей Бобровский совершил 47 сейвов, благодаря чему и стал третьей звездой матча. Первое же место забрал Патрик Хёрнквист, оформивший дубль, а третья строчка за Брэндоном Монутром, у которого сразу три голевые передачи.



Счёт в матче открыли хозяева. Уже на 6-й минуте матча Хёрнквист поразил ворота соперников. На 8-й минуте счёт сравнял Джонни Гордо, а уже на 11-й минуте гости вышли вперёд благодаря голу Блейка Коулмана. «Калгари» радовался не так уж и долго. Через 3 минуты счёт сравнял Энтони Дюклер, а ещё через пять минут хозяев вывел вперёд Джо Торнтон. За 17 секунд до конца второго периода шайбу забросил Райан Ломберг, на 46-й минуте дубль оформил Хёрнквист, а точку в матче поставил Лукас Карлссон на 54-й минуте.

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