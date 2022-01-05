Гол Свечникова помог «Виннипегу» победить «Аризону»

В Глендейле (США) на стадионе «Хила Ривер-Арена» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Аризона Койотс» принимала «Виннипег Джетс» (1:3).
Ближе к концу первого периода отличился российский форвард «Виннипега» Евгений Свечников, поразивший ворота канадца Скотта Уэджвуда. Ему удалось вывести свою команду вперёд, открыв счёт в матче. Ассистировали ему Джош Моррисси и Кристиан Весалайнен.
На 35-й минуте матча Пьер-Люк Дюбуа увеличил преимущество гостей, а на 47-й хозяева отыграли одну шайбу благодаря Шейну Гостисберу. Точку в матче поставил Николай Элерс на последней минуте игры.
Коэффициент полезности у Ильи Любушкина – «-2».
В нынешнем сезоне НХЛ у Свечникова 29 сыгранных матчей, 3 заброшенные шайбы и 6 голевых передач.
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