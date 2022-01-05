Дадонов получил удаление за нырок в матче с «Нэшвиллом»
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В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Вегас Голден Найтс» принимает «Нэшвилл Предаторз».
На момент написания новости идёт третий период, 47-я минута. Счёт в матче в пользу гостей – 3:0.
По ходу второго периода российский форвард «Вегаса» Евгений Дадонов получил удаление за нырок.
В текущем сезоне Дадонов перед матчем с «Нэшвиллом» провёл 33 матча и набрал в них 15 очков: забросил девять шайб и отдал шесть результативных передач.
Отметим, что этот матч стал 100-м для российского форварда «Нэшвилла» Якова Тренина. Игрок уже успел отметить юбилейную встречу заброшенной шайбой во втором периоде.
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