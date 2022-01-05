Защитник «Чикаго»: Макар будет великолепным игроком в НХЛ на протяжении долгого времени

На стадионе «Юнайтед-центр» в Чикаго (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Колорадо Эвеланш». Основное время встречи закончилось со счётом 3:3, победу в овертайме одержали гости.



На третьей минуте овертайма защитник «Колорадо» Кейл Макар забросил эффектную шайбу и принёс своей команде победу в матче. Защитник «Чикаго» Кэлвин де Хаан поделился мнением о шайбе Макара.



«Макар будет великолепным игроком в НХЛ на протяжении долгого времени. Что есть, то есть. Он сыграл правда здорово, и этот момент завтра будут постоянно крутить по NHL Network. Но в целом мы неплохо играли против него и их лучших игроков. У них всегда будут моменты, задача – их минимизировать. Но уж как получилось», – цитирует Хаана официальный сайт НХЛ на русском языке.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте НХЛ.