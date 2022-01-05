Квартальнов: на 6-й буллит подсказали выбрать другого игрока, но я выбрал Кэмпфера. Угадал

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал результат матча с хабаровским «Амуром» (2:1 Б).



«Непростой матч, имели очень много возможностей на протяжении всей игры. Но так бывает – ошибка, и пропустили гол. Конечно, рады, что победили по буллитам.



Было непросто, но ребят с победой. Я бы отдал должное вратарю «Амура». Понятно, что Эрик Фер у нас три раза в штангу, но штанга – друг вратаря. Первый период у нас был шикарный, мы сильно нагрузили Аликина и продолжали это делать, но он здорово, стойко играл. Скажу так – он нам помог сегодня хорошо сыграть. Команда неплохо обороняется, вратарь даёт шансы, и мы могли вообще проиграть этот матч.



В концовке, согласен, чуть-чуть не хватило свежести. Что касается раннего начала матча по Москве, было непросто. Но один раз за сезон съездить в такую поездку – это нормально. Эти ребята из «Амура» играют, весь сезон мотаются, им, наверное, сложновато. Хотя сейчас они, наверное, привыкли. Нам было непросто, но жаловаться на это мы точно не будем. На шестой буллит мне подсказали выбрать другого игрока, но я выбрал Кэмпфера. Угадал», – цитирует Квартальнова официальный сайт КХЛ.