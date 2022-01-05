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Алалыкин получил 4 минуты за колющий удар — «Салават» дважды кряду пропустил в меньшинстве

Алалыкин получил 4 минуты за колющий удар — «Салават» дважды кряду пропустил в меньшинстве
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Сегодня, 5 января, в Уфе на «Уфа-Арене» местный «Салават Юлаев» в эти минуты принимает рижское «Динамо» в рамках матча регулярного чемпионата КХЛ. К 23-й минуте хозяева ведут в счёте – 3:2 (2:2, 1:0).

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Даниил Алалыкин при счёте 2:0 получил двойной малый штраф за колющий удар соперника. Рижское «Динамо» воспользовалось удалением и дважды реализовало лишнего. Сначала отличился Николай Елисеев с передач Гинтса Мейи и Рудольфа Червены, а затем отличился Кристапс Зиле. Его ассистентами стали Елисеев и Червены. Таким образом, рижане сравняли счёт.

Однако уже в самом начале второго периода хозяева вновь вышли вперёд, забив на 16-й секунде.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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