Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Йокерит» — «Динамо М». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Спартак» по буллитам обыграл «Сибирь» и одержал пятую победу подряд

«Спартак» по буллитам обыграл «Сибирь» и одержал пятую победу подряд
Комментарии

Сегодня, 5 января, в Новосибирске на арене «Сибирь» местная «Сибирь» принимала московский «Спартак» в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей после серии буллитов со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0).

На 39-й минуте Дмитрий Вишневский вывел спартаковцев вперёд, забив после передач Дмитрия Кугрышева и Эмиля Петтерссона, а на 56-й Денис Голубев сравнял счёт. Ему ассистировали Юрки Йокипакка и Никита Сетдиков.

Эта победа стала для красно-белых пятой подряд. Сейчас спартаковцы с 55 баллами после 46 игр занимают седьмое место в таблице Западной конференции, новосибирцы идут на шестой строчке на Востоке, имея в своём активе 53 балла.

КХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2022, среда. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 2
Б
Спартак
Москва
0:1 Вишневский (Кугрышев, Петтерссон) – 38:50' (5x5)   1:1 Голубев (Йокипакка, Сетдиков) – 55:37' (5x5)   1:2 Хед – 65:00' (ПБ)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022