«Спартак» по буллитам обыграл «Сибирь» и одержал пятую победу подряд

Сегодня, 5 января, в Новосибирске на арене «Сибирь» местная «Сибирь» принимала московский «Спартак» в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей после серии буллитов со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0).



На 39-й минуте Дмитрий Вишневский вывел спартаковцев вперёд, забив после передач Дмитрия Кугрышева и Эмиля Петтерссона, а на 56-й Денис Голубев сравнял счёт. Ему ассистировали Юрки Йокипакка и Никита Сетдиков.



Эта победа стала для красно-белых пятой подряд. Сейчас спартаковцы с 55 баллами после 46 игр занимают седьмое место в таблице Западной конференции, новосибирцы идут на шестой строчке на Востоке, имея в своём активе 53 балла.