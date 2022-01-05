Мартемьянов — о матче со «Спартаком»: вольности непозволительны. Игра против своего клуба

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение в матче со «Спартаком».



«Матч равных соперников. Не было обилия опасных моментов с обеих сторон. Но моменты были. К сожалению, не реализовали мы. Соперник по движению выглядел помощнее нас немножко. Но благодарен пацанам, что работали до конца, перешли на игру в три пятёрки и всё-таки сравняли. По такой игре даже одно очко — дорогого стоит.



«Спартак» переиграл тактически? Большие претензии в этом к нашим нападающим. Очень много потерь на входе в зону. У некоторых игроков даже за смену по два раза. Разговариваем, показываем, указываем. Выходят — голова в другом месте находится. Из-за этого некоторые люди сегодня присели на лавку. И, возможно, на следующую игру проблема будет с попаданием в состав. Надо учить это и учитывать. Накал матчей очень возрастает. Такие вольности непозволительны. Это же игра против своей команды. По обороне: сыграли лучше, чем предыдущий матч. Это плюс. Сражались до конца, шли, лезли на ворота. И Красиков неплохо отыграл, серьёзную игру показал.



Пропуск матча Морозовым? И воспитательный шаг, и функционалку подтянуть. Поработал два дня, покатался. Поработал хорошо. С ним беседа состоялась у меня личная. Думаю, что парень понял, что так играть и готовиться к матчам нельзя. Это тоже игра против команды. На следующий матч, возможно, будет в составе. Посмотрим, как у Гончарова дела. Пока он уехал в больницу, новостей никаких нет. Будем надеяться, что что-то минимальное. Но, думаю, травма есть.



Планы на Овчинникова? Он завтра и послезавтра будет играть за молодёжную команду. У него практика будет там. Про Орск: по положению, если в какой-то день они уезжают, то вернуть оттуда уже нельзя. Нам всё-таки без Димки нельзя. Я сказал сегодня: готовься к игре. Но видя накал матча, я не стал рисковать. Более опытные игроки присели на скамейку. В обороне много надо было играть и в атаке пробиваться. Соперник очень грамотно оборону выстраивал, много блокировал наших игроков. Тяжело было пробиваться к воротам. Не люблю это название, но забили мусорный гол. Но я считаю, это трудовой гол. Занесли туда тачдаун. Такие голы тоже важны и нужны», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

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