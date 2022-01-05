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Форвард «Сибири»: с «Ак Барсом» счёт показывал, что нам тяжело. Хоть в драке надо победить

Форвард «Сибири»: с «Ак Барсом» счёт показывал, что нам тяжело. Хоть в драке надо победить
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Нападающий «Сибири» Евгений Чесалин прокомментировал поражение в матче со «Спартаком» (1:2 Б).

«Не сказать, что за счастье взять даже одно очко. У нас были моменты, были хорошие контратаки. Надо просто реализовывать свои моменты. Но, к сожалению, одно. Могли больше. Матч, честно говоря, был тяжёлый, и не спорю, что не лучший в нашем исполнении. Есть над чем работать.

Много ошибок? Это в первую очередь концентрация. И всё идёт от головы. Эмоции прежде всего. Каждый должен передавать эмоции, но, к сожалению, этого не было.

Как на команде сказалась новогодняя пауза? Честно говоря, мы отдыхать-то и не отдыхали. Первого у нас уже была тренировка, мы отдохнули один день. Обычный выходной был, с семьёй каждый Новый год встретил. И снова в работу. Так что мы готовились на все 100%. Повторюсь, всё дело в психологии. Психология очень много решает.

«Спартак» тактически переиграл? Опять же — плохой хоккей пока мы показываем. Будем работать.

Впереди матчи с «Амуром» и «Адмиралом»? У нас самый важнейший месяц в сезоне — это как раз январь. Мы просто должны отдать всё, чтобы спокойно заходить в плей-офф. Никто ещё даже ногой туда не шагнул, мы не засветились, и никто не думает об этом. Какой-то запас очков у нас есть. Но у нас есть следующая встреча, которую нужно выигрывать.

Много драк в последнее время? Конечно, это идёт на пользу. Мы выбиваем из равновесия соперника. Заряжаем себя. И всем мы отпор явно дадим.

Откуда серия драк? С «Ак Барсом» — других вариантов у нас не оставалось. Счёт показывал, что тяжело нам дался матч. И хоть в драке надо побеждать», — передаёт слова Чесалина корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

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