Журналист The Athletic предложил «Эдмонтону» побороться за Антона Худобина

Журналист The Athletic Пьер Лебрюн прокомментировал возможный обмен голкипера «Даллас Старз» Антона Худобина в «Эдмонтон Ойлерз».

«Ветеран-вратарь Антон Худобин, которого сняли с драфта отказов в прошлом месяце, остаётся в АХЛ в ожидании звонка.



Источники сообщили, что в «Даллас» в последнее время поступали новые звонки от команд. Очевидно, им нужно будет удержать зарплату или вернуть контракт, чтобы сделка совершилась. У 35-летнего Худобина, который всего два года назад прошёл путь от бэкапа «звёзд» до финалиста Кубка Стэнли в эдмонтонском пузыре, остался этот и следующий год по контракту на $ 3,33 млн в сезон.



Рискнёт ли «Эдмонтон» сделать на него ставку? У «нефтяников» нет свободного места под потолком зарплат, поэтому им придётся проявить творческий подход к «Далласу», чтобы убедить согласиться на сделку. Второй год до конца контракта может отпугнуть «нефтяников». Но, учитывая минимальную запрашиваемую цену и отчаянную потребность «нефтяников» во вратаре, я говорю, почему бы не взглянуть?» — приводит слова Лебрюна The Athletic.