Соперник Овечкина в гонке бомбардиров НХЛ Коннор Макдэвид попал в COVID-протокол

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид попал в COVID-протокол, сообщается на официальной странице «нефтяников» в «Твиттере».
Вместе с ним туда добавили защитника Тайсона Бэрри и форварда Дерека Райана.
Ранее капитан «Ойлерз» пропустил тренировку команды из-за коронавируса.
Отметим, что Макдэвид является лучшим бомбардиром лиги, набрав 53 (19+34) очка в 33 матчах сезона. Он опережает одноклубника Леона Драйзайтля (52) и российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (50).
За 2021 год Макдэвид набрал 160 (52+108) очков в 91 матче. В эту статистику входят и встречи плей-офф.
Коннор стал первым игроком с 1999 года, которому удалось набрать 160 очков за календарный год. Ранее аналогичный результат покорился легендарному Яромиру Ягру. В 1999 году он набрал 164 (68+96) очка в 93 матчах.
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