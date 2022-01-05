«Металлург» после матча с «Барысом» подъехал к аэропорту. В Казахстане введён режим ЧП
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Магнитогорский «Металлург» после матча с «Барысом» подъезжает к международному аэропорту в Нур-Султане, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».
Отмечается, что у команды Ильи Воробьёва всё в порядке.
Напомним, ранее в Казахстане был введён режим чрезвычайного положения. Матч с «Металлургом» не был отменён, однако в связи с введением в Нур-Султане режима чрезвычайного положения и соответствующим запретом на проведение массовых мероприятий допуск зрителей на встречу КХЛ между «Барысом» и «Металлургом» был невозможен.
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» обыграл «Металлург». Встреча проходила на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане и завершилась со счётом 3:2 (0:1, 2:1, 1:0) в пользу подопечных Юрия Михайлиса.
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