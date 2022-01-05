«Йокерит» забил гол в меньшинстве после ошибки Шипачёва и Войнова

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Йокерит» встречается с московским «Динамо». Встреча проходит на стадионе «Хартвалл-Арена» в Хельсинки. Счёт к началу третьего периода — 3:1 в пользу подопечных Лаури Марьямяки.

На 33-й минуте встречи при счёте 2:0 в пользу финской команды москвичи проводили атаку в чужой зоне. У «Динамо» было большинство. В ходе атаки Вадим Шипачёв переводил шайбу на другой фланг, однако её перехватили финны. Шайба отскочила к Вячеславу Войнову, который бросил, но игроки «Йокерита» вновь приняли удар на себя, совершив перехват. После этого «шуты» убежали в контратаку «два в одного», Марко Анттила отыграл на Маркуса Хянникяйнена, тот моментально вернул шайбу, оставив перед Марко открытый угол ворот — 3:0. В меньшинстве отличился «Йокерит».

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