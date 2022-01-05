Плющев — о матче «Барыса» и «Магнитки»: разве есть какие-то исключения? При чём тут клубы

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мыслями о матче между «Барысом» и «Металлургом», который состоялся на фоне режима ЧП в Нур-Султане.



«Если в регламенте есть пункт, касающийся чрезвычайного положения, то проведение матча было совершенно нецелесообразным — тем более ситуация там действительно острая. И она влияет на психологию игроков и в целом на атмосферу. Можно было перенести этот матч — другие же матчи КХЛ переносила с учётом пандемии. Честно, мне непонятно: КХЛ действует то ли по законам, то ли по понятиям.



Ответ совершенно простой и элементарный. Есть регламент, и если в регламенте эта ситуация описана и есть определённые моменты, которые требуют принятия конкретного решения в конкретном случае, то какие и с кем могут быть консультации? Я не понимаю, при чём тут клубы. Есть внутренний закон КХЛ, который принят на совете директоров — разве есть какие-то исключения?» — приводит слова Плющева «Газета.Ru».

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