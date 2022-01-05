Рейс с «Металлургом» на борту входит в топ-2 самых популярных на сайте Flightradar24

«Металлург» вылетел из Нур-Султана после матча с «Барысом». Рейс с магнитогорцами на борту входит в топ-2 самых популярных на сайте Flightradar24.

За перелётом «Магнитки» наблюдают практически две тысячи человек.

Ранее стало известно, что «Металлург» должен был вылететь более часа назад, команда это время сидела в самолёте.



Напомним, ранее в Казахстане был введён режим чрезвычайного положения. Матч «Металлурга» с «Барысом» не был отменён, однако в связи с введением в Нур-Султане режима чрезвычайного положения и соответствующим запретом на проведение массовых мероприятий допуск зрителей на встречу КХЛ был невозможен.



Первый вице-президент магнитогорцев Сергей Ласьков жёстко раскритиковал руководство Континентальной хоккейной лиги за решение провести матч.