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Самолёт с «Металлургом» покинул границы Казахстана

Самолёт с «Металлургом» покинул границы Казахстана
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Рейс AFL7329 с хоккейной командой «Металлург» покинул воздушное пространство Казахстана в 23:30 по московскому времени.

Ранее «Металлург» вылетел из Нур-Султана после матча с «Барысом». «Металлург» должен был вылететь более часа назад, команда всё это время сидела в самолёте.

Напомним, ранее в Казахстане был введён режим чрезвычайного положения. Матч «Металлурга» с «Барысом» не был отменён, однако в связи с введением в Нур-Султане режима чрезвычайного положения и соответствующим запретом на проведение массовых мероприятий допуск зрителей на встречу КХЛ был невозможен.

Первый вице-президент магнитогорцев Сергей Ласьков жёстко раскритиковал руководство Континентальной хоккейной лиги за решение провести матч.

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