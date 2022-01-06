Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв высказался после приземления в Магнитогорске
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Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв высказался после приземления команды в Магнитогорске.
«Мы сели, всё хорошо. Большое спасибо всем, кто переживал за нас. Мы уже в Магнитогорске», — сказал Воробьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Напомним, ранее в Казахстане был введён режим чрезвычайного положения. Матч «Металлурга» с «Барысом» не был отменён, однако в связи с введением в Нур-Султане режима чрезвычайного положения и соответствующим запретом на проведение массовых мероприятий допуск зрителей на встречу КХЛ был невозможен.
Ранее первый вице-президент магнитогорцев Сергей Ласьков жёстко раскритиковал руководство Континентальной хоккейной лиги за решение провести матч.
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