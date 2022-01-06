«Металлург» опубликовал официальное заявление после прилёта из Нур-Султана

Магнитогорский «Металлург» выложил в своём телеграм-канале официальное заявление после прибытия команды из Нур-Султана.

«Пятого января «Металлург» готовился сыграть очередной матч чемпионата КХЛ с «Барысом» в Нур-Султане. Утренняя раскатка прошла по расписанию в штатном режиме. Однако уже утром были заметны перебои со связью – интернет работал нестабильно. По дороге из Арены до отеля мы заметили, что на улицах усилено полицейское патрулирование.



Перед выездом на матч мы узнали, что в Нур-Султане введено чрезвычайное положение. Естественно, мы тут же попытались связаться с руководством Лиги, что было сделать не так просто. Связь была по-прежнему нестабильна, интернет практически не работал, звонки проходили через раз. Нам удалось дозвониться: Лига предложила команде остаться в отеле до получения дополнительной информации – на неопределённое время.



Клубом было принято решение ехать в Арену. Во-первых, избежать нахождения команды в центре города, предполагая нестабильную обстановку. Во-вторых, чтобы иметь возможность оперативно собрать вещи в случае отмены игры. В-третьих, с целью попытаться наладить связь, получить более подробную информацию о ситуации от руководства Арены и хоккейного клуба «Барыс». И когда мы прибыли на Арену, нам подтвердили, что режим чрезвычайного положения введён по всей стране, включая Нур-Султан.



В этой связи, опираясь на регламент КХЛ, мы снова обратились к руководству Лиги с предложением перенести матч на другую дату, которая бы устроила все заинтересованные стороны. Однако КХЛ дала распоряжение всё же провести матч, но сыграть его без зрителей.



При этом «Металлург» столкнулся с задержкой рейса уже при вылете из Нур-Султана: технические службы аэропорта не подготовили должным образом воздушное судно. Регулярные рейсы и вовсе оказались отменены, поэтому клуб пошёл навстречу КХЛ и взял на борт бригаду арбитров, работавшую на матче, которая рисковала застрять в Казахстане.



Мы хотим выразить благодарность хоккейному клубу «Барыс», который предпринял все возможные усилия по обеспечению безопасности трансфера «Металлурга» в аэропорт; авиакомпании «Аэрофлот», экипажу и техникам самолёта Константин Паустовский; а также всем, кто переживал за нас и поддерживал в этот непростой день. Иногда бывают ситуации, когда хоккей – это уже не просто игра», — говорится в заявлении клуба.