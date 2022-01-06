НХЛ перенесла ещё три матча регулярного чемпионата
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Национальная хоккейная лига изменила даты проведения ещё трех матчей регулярного чемпионата, которые должны были пройти в Канаде.
Встречи перенесены на более поздний срок из-за новых ограничений посещаемости, действующих в некоторых городах страны из-за пандемии, сообщает русская версия официального сайта НХЛ.
Были перенесены домашние матчи «Монреаля» и «Торонто» против «Нью-Джерси», которые должны были пройти 15 и 18 января соответственно, а также встреча «Эдмонтон» — «Чикаго», назначенная на 19 января.
Новые даты проведения игр не сообщаются. По информации лиги, они состоятся когда ограничения будут сняты или изменены.
В текущем сезоне было перенесено уже 98 матчей регулярного чемпионата НХЛ.
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