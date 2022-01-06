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«Питтсбург» одержал волевую победу над «Сент-Луисом», продлив выигрышную серию до 9 игр

«Питтсбург» одержал волевую победу над «Сент-Луисом», продлив выигрышную серию до 9 игр
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В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал на своём льду «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась волевой победой хозяев со счётом 5:3, благодаря чему они продлили свою выигрышную серию до девяти игр.

Счёт в матче был открыт лишь в начале 2-го периода – отличился форвард «Сент-Луиса» Брэйден Шенн, к середине этого же игрового отрезка они увеличили своё преимущество усилиями Джордана Кайру. Спустя несколько минут хоккеисты «Питтсбурга» забросили свою первую шайбу в этой игре – её на свой счёт записал Брайан Раст, однако спустя 20 секунд «Блюз» вновь вернули отрыв в две шайбы благодаря голу Колтона Парэйко, а к концу периода Раст оформил дубль, сделав счёт 2:3.

Заключительный период прошёл под полным контролем «Питтсбурга», который трижды безответно поразил ворота «Сент-Луиса» — отличились Сидни Кросби, Эван Родригес и Брок Макгинн.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

30-летний российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отметился своей 20-й результативной передачей в текущем сезоне. Он провёл на льду 15 минут и заработал показатель полезности «0». У него уже 34 (14+20) очков в 34 матчах текущего сезона. У его партнёров – Ивана Барбашёва и Павла Бучневича лишь по «-1» в этой игре.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 января 2022, четверг. 03:30 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Шенн (Тарасенко) – 20:20' (5x4)   0:2 Кайру (Тарасенко, Фолк) – 28:45' (5x5)   1:2 Раст (Родригес, Летанг) – 33:30' (4x3)   1:3 Парэйко (Шенн, Перунович) – 33:49' (4x4)   2:3 Раст (Кросби, Гюнцель) – 35:46' (5x5)   3:3 Кросби (Гюнцель, Марино) – 52:23' (5x5)   4:3 Родригес (Летанг, Раст) – 52:35' (5x4)   5:3 Макгинн (Блюгерс) – 58:21'
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