«Питтсбург» одержал волевую победу над «Сент-Луисом», продлив выигрышную серию до 9 игр

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал на своём льду «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась волевой победой хозяев со счётом 5:3, благодаря чему они продлили свою выигрышную серию до девяти игр.
Счёт в матче был открыт лишь в начале 2-го периода – отличился форвард «Сент-Луиса» Брэйден Шенн, к середине этого же игрового отрезка они увеличили своё преимущество усилиями Джордана Кайру. Спустя несколько минут хоккеисты «Питтсбурга» забросили свою первую шайбу в этой игре – её на свой счёт записал Брайан Раст, однако спустя 20 секунд «Блюз» вновь вернули отрыв в две шайбы благодаря голу Колтона Парэйко, а к концу периода Раст оформил дубль, сделав счёт 2:3.
Заключительный период прошёл под полным контролем «Питтсбурга», который трижды безответно поразил ворота «Сент-Луиса» — отличились Сидни Кросби, Эван Родригес и Брок Макгинн.
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30-летний российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отметился своей 20-й результативной передачей в текущем сезоне. Он провёл на льду 15 минут и заработал показатель полезности «0». У него уже 34 (14+20) очков в 34 матчах текущего сезона. У его партнёров – Ивана Барбашёва и Павла Бучневича лишь по «-1» в этой игре.
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