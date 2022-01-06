Андрей Свечников рассказал как перенёс коронавирус

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников рассказал о том, как перенёс коронавирус в середине декабря.

«В отличие от предыдущего раза, сейчас не было никаких симптомов. Только небольшой кашель в первый день. Так что я чувствовал себя нормально и не было никаких проблем при возвращении к занятиям», — передала слова Свечникова русская версия сайта НХЛ.

Напомним, Свечников попал в ковид-протокол 14 декабря.

В двух единственных встречах «Каролины», которые прошли после возобновления регулярного чемпионата НХЛ 19 декабря Свечников набрал сразу 3 (1+2) балла в двух матчах — против «Монреаля» 30 декабря 2021 года и против «Коламбуса» 1 января 2022 года. Еще пять встреч были перенесены на более поздний срок.