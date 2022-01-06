Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Куньлунь РС» — «Северсталь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Андрей Свечников рассказал как перенёс коронавирус

Андрей Свечников рассказал как перенёс коронавирус
Комментарии

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников рассказал о том, как перенёс коронавирус в середине декабря.

«В отличие от предыдущего раза, сейчас не было никаких симптомов. Только небольшой кашель в первый день. Так что я чувствовал себя нормально и не было никаких проблем при возвращении к занятиям», — передала слова Свечникова русская версия сайта НХЛ.

Напомним, Свечников попал в ковид-протокол 14 декабря.

В двух единственных встречах «Каролины», которые прошли после возобновления регулярного чемпионата НХЛ 19 декабря Свечников набрал сразу 3 (1+2) балла в двух матчах — против «Монреаля» 30 декабря 2021 года и против «Коламбуса» 1 января 2022 года. Еще пять встреч были перенесены на более поздний срок.

Новость по теме
Один результативный балл Свечникова помог «Каролине» крупно обыграть «Монреаль»
Злой сгусток энергии. Свечников без конца дерётся и хитует, напоминая молодого Овечкина Злой сгусток энергии. Свечников без конца дерётся и хитует, напоминая молодого Овечкина
Андрей Свечников «накормил» кулаками защитника «Сиэтла». Учись, старший брат! Андрей Свечников «накормил» кулаками защитника «Сиэтла». Учись, старший брат!
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022