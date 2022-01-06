Илья Михеев признан лучшим игроком встречи «Торонто» — «Эдмонтон»

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2, которая стала для них четвёртой кряду.

Как сообщается на официальном сайте НХЛ, лучшим игроком встречи признан автор победной заброшенной шайбы «Торонто» 27-летний российский форвард Илья Михеев. Он провёл на льду 14 минут 5 секунд и завершил встречу с показателем полезности «0». Эта встреча стала для него лишь третьей в текущем сезоне, в них он отметился тремя заброшенными шайбами.

Вторая звезда матча – 25-летний канадский форвард «Мэйпл Лифс» Вильям Нюландер, оформивший ассистентский дубль и заработавший коэффициент полезности «+3».

Замкнул тройку лучших немецкий нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, отметившийся 26 голом в текущем сезоне. В этой игре у него «-2» по коэффициенту полезности.